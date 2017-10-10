FIS утвердила новое распределение призовых для лыжников на этапах Кубка мира

Исполнительный комитет Международной федерации лыжного спорта на заседании в Цюрихе согласовал новый формат распределения призовых для лыжников на международных соревнований, сообщает Inside the Games. Теперь призовые будут получать лыжники, финишировавшие в топ-20.

На каждом этапе Кубка мира в соответствии с занятыми позициями будет распределяться $ 41 тыс. Решение о таком разделении призовых было принято на основании предложений самих спортсменов.

Изменения в начислении бонусных секунд, применяемые на «Тур де Ски», теперь будут распространяться и на спринтерские гонки. Максимальный бонус составит 60 секунд для победителей гонок.