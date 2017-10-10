Олимпийская чемпионка 2016 года в соревнованиях рапиристок, четырёхкратная чемпионка мира россиянка Инна Дериглазова включена в комиссию спортсменов Международной федерации фехтования, сообщает официальный сайт организации.

Главой комиссии избран олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах итальянский саблист Альдо Монтано.

Всего в состав комисии спортсменов включены 13 человек, включая олимпийскую чемпионку Игр-2008 в командном турнире украинку Ольгу Харлан. Срок действия полномочий членов комиссии — четыре года.