Фигуристы Попова и Мозгов заменят Евдокимову и Базина на этапе Гран-при в Москве

Российская танцевальная пара Бетина Попова / Сергей Мозгов заменит своих соотечественников Софью Евдокимову и Егора Базина на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, который пройдёт во дворце спорта «Мегаспорт» с 20 по 22 октября, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На минувшей неделе Попова и Мозгов заняли пятое место на турнире Finlandia Trophy в Эспоо. Победу одержали двукратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место.