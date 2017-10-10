Сборная РФ по кёрлингу одержала 4-ю победу на ЧМ среди смешанных команд

Сборная России по кёрлингу одержала четвёртую победу подряд на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария). 10 октября команда со скипом Алексеем Стукальским в матче группы A обыграла сборную Уэльса в экстра-энде со счётом 6:5. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

11 октября сборная России, являющаяся действующим чемпионом мира, проведёт матч с командой Эстонии, которая выиграла два матча из четырёх.

Чемпионат мира завершится 14 октября.