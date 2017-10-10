Долидович: понимаю, что сейчас спортсменам надо вести соцсети

44-летний белорусский лыжник Сергей Долидович отметил, что считает необходимой активность спортсменов в социальных сетях.



«Моё становление прошло в СССР. Постоянно это подчёркиваю, когда меня спрашивают про флаг и всё прочее. Что касается соцсетей, то я для них лишь пишу тексты. В остальном помогают ребята, они обеспечивают всю техническую часть. Понимаю, что это надо сейчас делать. Ошибка многих спортсменов в их представлении, будто они кому-то нужны. На самом деле людям интересно не то, как быстро я бегаю, а что я делаю. Хотя на самом деле есть и такие, кто считает, что излишнего внимания лучше избегать, мол, главное — чтобы никто не трогал», — приводит слова Долидовича «Прессбол» со ссылкой на эфир программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1».