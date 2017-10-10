Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Кубань»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Ростов-Дон» на своей площадке сыграет с «Кубанью» из Краснодара.



Ростовчанки в этом сезоне провели уже пять матчей, а краснодарки — всего три. При этом последний матч в российском первенстве «Ростов-Дон» сыграл почти месяц назад, 17 сентября. Начав год с трёх побед, затем ростовчанки потерпели два поражения — от «Астраханочки» и «Лады» из Тольятти. «Краснодар» проиграл обеим этим командам на старте чемпионата, после чего разгромил «Динамо-Синара» из Волгограда с разницей в 17 мячей.



Видеотрансляцию матча «Ростов-Дон» — «Кубань» можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте ФГР. Начало встречи — в 19:00 мск.