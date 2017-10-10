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Тутберидзе: пока не вижу никого, кто работал бы так много, как Медведева

10 октября 2017, вторник. 19:48 Другие

Этери Тутберидзе, тренер Евгении Медведевой, рассказала о работе с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.

«Любой спортсмен соревнуется сам с собой. Он не выходит и не показывает чужой контент, чужой набор элементов. Он показывает свой, который он тренировал, над которым работал. И теперь его задача — показать свои программы, свой контент и свои какие-то артистические возможности. Он в любом случае соревнуется сам с собой. Не так чтобы: «А-а-а, вот этот сделал каскад, и я сейчас…» Он своё делает.

Не согласна, что Медведева сейчас над всеми. Последний сезон многие девочки катались чисто. Слова о том, что Женя там, а остальные вообще нигде, не соответствуют действительности. Женя работает. Сколько она работает, чтобы свой уровень удерживать? Пока я не вижу ни одного человека, который бы столько работал.

Почему остаюсь невозмутимой после её прокатов? Так она же вышла и выполнила свою работу. Просто сделала то, что мы изо дня в день делаем. Иногда и по нескольку раз в день она прокатывает произвольную программу, чтобы потом так же исполнить её на старте. Отчего у меня должны быть безумные эмоции? Вот мне сказали: «Ты радуешься за Квителашвили больше, чем за Женю». Когда Морис не показывает то, что должен, на тренировках, а выходит и собирает это на соревнованиях, вот здесь — да, безумные эмоции. Это удивляет, это какая-то неожиданная радость. А когда делает своё с какими-то там нюансами: где-то чуть лучше, где-то чуть хуже…», — сказала Тутберидзе в интервью ФИС.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Медведева
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10 октября 2017, вторник
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