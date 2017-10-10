Мяус: кто виноват в том, что нет молодых ребят? Инопланетяне? Или Трамп?

Исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер России, бывший тренер национальной сборной Сергей Мяус оценил нынешнюю ситуации в российской Суперлиге.



«Выстрелить может только старое ружьё, как говорят охотники. Мы видим, что ряд клубов находится на ведущих ролях, а остальные просто топчутся на месте. Все проблемы команд — это вопрос взаимодействия руководителей клубов, тренеров и региональных федераций. Потому что президент клуба, его глава определяет, каким клуб должен быть. А тренер должен выстраивать команду, которая из года в год будет прогрессировать. Если же команда постоянно занимает одни и те же места, значит, что-то не в порядке внутри коллектива. И вопрос не в деньгах, а в своей школе, в воспитании молодых ребят, которые приходили бы в команду мастеров из фарм-клубов. Почему эта цепочка не работает? Кто виноват? Инопланетяне? Или Трамп?



Если Хабаровск и Красноярск забивают в два раза больше, значит, у них команды более атакующие, более мастеровитые, развивающиеся, плюс с финансами у них всё в порядке. В таких клубах чётко выстроена вертикаль взаимоотношений. А когда такого не происходит, начинаешь искать врагов. Мы очень много говорим о Суперлиге, но сегодня Федерация хоккея с мячом России делает в своей работе акцент на работе с регионами: наши сотрудники регулярно выезжают в разные субъекты, чтобы проконтролировать работу на местах и оказать помощь в развитии и популяризации русского хоккея. У нас есть школы, есть хорошо развивающиеся федерации: это Хабаровский край, Иркутская, Кемеровская, Ульяновская области, Красноярский край и другие. Там проводятся детские соревнования, проделана большая работа. И мы будем изыскивать способы их поощрения», — сказал Мяус в интервью «Российской газете».