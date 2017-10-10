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Медведева, Радионова и Михайлова выступят на этапе Гран-при в Москве

10 октября 2017, вторник. 22:11 Другие

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников соревнований в одиночном катании на первом этапе Гран-при в Москве. Танцевальная пара Бетина Попова/Сергей Мозгов была заявлена вместо Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Среди женщин третьей участницей от России указана Валерия Михайлова.

Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва. Российские участники
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.
Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова, Валерия Михайлова.
Спортивные пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 октября.

Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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Евгения Медведева Елена Радионова
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