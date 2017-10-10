Медведева, Радионова и Михайлова выступят на этапе Гран-при в Москве

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников соревнований в одиночном катании на первом этапе Гран-при в Москве. Танцевальная пара Бетина Попова/Сергей Мозгов была заявлена вместо Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Среди женщин третьей участницей от России указана Валерия Михайлова.



Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва. Российские участники

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.

Женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова, Валерия Михайлова.

Спортивные пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Танцевальные пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.



Этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 октября.