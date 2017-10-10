Фуркад — Губерниеву: устал от ваших ложных утверждений, прекращайте сейчас же!

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил российскому комментатору Дмитрию Губерниеву, который высмеял его слова по поводу того, имеет ли право Россия принять участие в Олимпийских играх — 2018.



«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры — 2018!!! Об этом он сказал в интервью французской прессе!!! А ещё Фуркад не против того, чтобы зимой шёл снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличённые в применении запрещённого корма!!!» — написал Губерниев в «Инстаграме».



«Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда такого не говорил! Я устал от ваших ложных утверждений. Прекращайте это сейчас же!» — написал Фуркад.



На днях издание Le Figaro опубликовало большое интервью с французом. В частности, в нём был следующий фрагмент: «Россия как страна, несомненно, имеет полное право принять участие в Играх-2018. Там прекрасно развиты зимние виды спорта, есть прославленные и чистые спортсмены. С другой стороны, считаю, что тем российским спортсменам, которые мошенничали в Сочи, нет места в Пхёнчхане. Но это относится ко всем спортсменам, которые поступают нечестно, независимо от их национальности».