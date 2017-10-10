Бё: в этом сезоне смогу быть самим собой, а не своей плохой копией

Норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил свою подготовку к сезону-2018/19. Напомним, половину предыдущего сезона он пропустил из-за проблем со здоровьем.



«Мы провели много классных тренировок на последнем сборе перед национальным летним первенством. Я чувствую, что вышел на тот уровень, на котором должен быть. Это потрясающие ощущения. Я долго ждал момента, когда смогу быть на одном уровне с соперниками. Теперь я смогу быть самим собой, а не своей плохой копией.



Я не воспринимаю ничего в качестве подарков, падающих мне на голову. Мы тщательно всё анализируем, чтобы понять причины проблем, причины моих частых болезней. Мне нужно верить, что в этом сезоне всё пройдёт как надо. Всегда надо надеяться на лучшее.



Могу ли я гарантировать, что этот сезон будет лучше предыдущего? Хуже практически некуда. Как только я выйду на линию старта, это уже будет означать, что сезон лучше предыдущего. Так что это я гарантирую, а в остальном нужно посмотреть, как организм отреагирует на осеннюю подготовку», — сказал Бё в интервью NTB.