Фуркад: каталонцев, стремящихся к независимости, нужно как минимум выслушать

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о кризисе вокруг Каталонии, которая может отделиться от Испании.



«У меня нет какой-то определённой позиции по поводу независимости Каталонии. Не мне решать. Когда половина людей хочет голосовать за независимость, то к ним как минимум следует прислушаться вместо того, чтобы пускать в ход дубинки. И я чувствую себя каталонцем и французом», — сказал в интервью радио RMC Sport уроженец французского округа Сере, который раньше был частью Каталонии.