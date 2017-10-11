Бадминтонисты РФ не смогли выйти в четвертьфинал юниорского ЧМ в миксте

В Джакарте (Индонезия) проходит юниорское первенство мира по бадминтону. Сборная России не смогла завоевать медали в соревнованиях смешанных команд. На предварительном этапе россияне разгромили команду Непала со счётом 5:0 и победили сборную Германии (4:1), а на старте плей-офф уступили команде Южной Кореи (1:3) и не вышли в четвертьфинал.

В состав сборной России на этот юниорское первенство мира вошли Никита Лемешко, Анастасия Пустинская, Елена Филиппова, Виктор Коханов, Георгий Карпов, Михаил Лавриков, Анастасия Семёнова и Анастасия Шаповалова.