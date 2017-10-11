13 октября закончится приём заявок на премию «Яхтсмен года»—2017

Официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта сообщает, что 13 октября завершится приём заявок на премию «Яхтсмен года». После формирования списков номинантов будет запущен процесс общественного голосования.
Подать заявку можно по ссылке: https://rusyf.ru/yachtsmen_of_the_year/new.
Церемония вручения общественной премии «Яхтсмен года»—2017 состоится 20 ноября в концертном зале «МИР». На торжественную церемонию будут приглашены представители всех региональных федераций парусного спорта, яхт-клубов, парусных школ, организаторы регат, судьи, тренеры.