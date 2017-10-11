Самарин: ехать на Олимпиаду просто для массовки – глупо

Российский фигурист Александр Самарин рассказал о задачах, которые он поставил перед собой в олимпийском сезоне. В минувшем сезоне он занял второе место на чемпионате России и восьмое на чемпионате Европы.

«По возрасту – это мой второй олимпийский сезон, на Играх в Сочи я тоже по возрасту проходил, теоретически мог участвовать. Конечно, Олимпиада – это праздник для каждого спортсмена, но ехать туда просто для массовки – глупо. На каждом старте у каждого спортсмена одна мечта – стать чемпионом. И большинство спортсменов просто занижают планку, успокаивают себя и тем самым выходят из борьбы за лидерство.

Сезон будет очень сложным. Будем много работать, уже работаем. Моя мечта — не только попасть на Олимпиаду, но, если это получится, проявить себя, отстоять честь страны, не ударить в грязь лицом, не подвести себя, команду, тренера», – цитирует Самарина официальный сайт ФФККР.