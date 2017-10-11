Состав сборной РФ по биатлону на ОИ будет определён по итогам 6 этапов КМ

Союз биатлонистов России представил критерии отбора в сборную на международные соревнования предстоящего сезона. На три первых этапа Кубка мира в состав сборной по выбору тренеров войдут 8 мужчин и 7 женщин из числа прошедших централизованную подготовку в составе сборной. На трёх следующих этапах Кубка мира выступят 6 мужчин и 5 женщин. 9 биатлонистов будут отобраны решением тренеров на основании результатов на первых этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России, а двое биатлонистов — по результатам третьего этапа Кубка России.

Состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2018 года будет сформирован по результатам шести этапов Кубка мира. Мужчинам необходимо занять места с 1-го по 15-е, чтобы гарантировать себе участие в Олимпиаде. Женщинам — войти в топ-20. Состав будет дополнен по решению тренерского штаба.

На седьмой и восьмой этапы Кубка мира будут выбраны 6 мужчин и 5 женщин по результатам на Олимпиаде, чемпионате Европы, этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубке России. На девятом этапе Кубка мира в состав сборной войдут ещё четыре биатлониста, занявшие место в первого по 10-е в общем зачёте Кубка IBU.