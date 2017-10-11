В Москве был открыт новый ледовый комплекс ЦСКА

11 октября в Москве состоялось открытие ледового комплекса ЦСКА, сообщает пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. В открытии катка приняли участие министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Новый ледовый комплекс оснащён лазерной системой коррекции ледовой поверхности, а также современной системой кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой можно создать любые климатические условия для спортсменов.

Каток будет работать круглосуточно, с перерывами на заливку льда. Тренироваться здесь будут известные российские фигуристы Максим Ковтун, Елена Радионова, Сергей Воронов, Мария Сотскова, Александр Самарин. Также на новом катке будут тренироваться хоккеисты.