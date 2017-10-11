Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Ставрополье-СКФУ» — АГУ-«Адыиф»

В очередном матче гандбольной Суперлиги среди женских команд «Ставрополье-СКФУ» на своей площадке сыграет с АГУ-«Адыиф» из Майкопа.



«Ставрополье-СКФУ» остаётся единственной командой, не набравшей в нынешнем сезоне ни одного очка. Она проиграла «Звезде» из Звенигорода в домашнем матче, а «Ростов-Дон» и «Динамо-Синара» из Волгограда победили «Ставрополье» на своей площадке. АГУ-«Адыиф» потерпел два поражения от лидеров, тольяттинской «Лады» и «Астраханочки», после чего победил «Динамо-Синара». Таким образом, обе команды пока провели по три матча.



Видеотрансляцию матча «Ставрополье-СКФУ» — АГУ-«Адыиф» можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте ФГР. Начало встречи — в 18:15 мск.