Губерниев: никакого конфликта с Фуркадом нет, все претензии урегулировали

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о недавней переписке в соцсети с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом и заверил, что между ними нет конфликта.



«Никакого конфликта у нас с Мартеном нет. Он немного вспылил, я соответственно тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но всё в порядке. Мы все претензии урегулировали в личной переписке. Мы делаем всё для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими. Так что у нас с Мартеном всё хорошо. Так и напишите», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».



Ранее Губерниев опубликовал сообщение в «Инстаграме»: «Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры — 2018!!! Об этом он сказал в интервью французской прессе!!! А ещё Фуркад не против того, чтобы зимой шёл снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличённые в применении запрещённого корма!!!»



Фуркад на это отреагировал следующим образом: «Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда такого не говорил! Я устал от ваших ложных утверждений. Прекращайте это сейчас же!»

Фуркад — Губерниеву: устал от ваших ложных утверждений, прекращайте сейчас же!