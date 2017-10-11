Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Чеховские медведи» — УГНТУ-ВНЗМ

В матче гандбольной Суперлиги среди мужских команд «Чеховские медведи» на своей площадке сыграют с УГНТУ-ВНЗМ из Уфы.



Нынешний сезон клуб, неизменно становившийся чемпионом России с 2000 года (в 2000 и 2001 — под названием ЦСКА-«СпортАкадем»), начал с ничьей в гостях с краснодарским СКИФом, после чего одержал три победы — над «Динамо-Виктор» из Ставрополя, «Каустиком» из Волгограда и «СГАУ-Саратов». УГНТУ-ВНЗМ победил астраханское «Динамо» и «УОР № 2» из Москвы, сыграл вничью с лидирующим в Суперлиге московским «Спартаком» и потерпел поражения от «Динамо-Виктор» и «Университета Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга.



Видеотрансляцию матча «Чеховские медведи» — УГНТУ-ВНЗМ можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте ФГР. Начало встречи — в 19:00 мск.