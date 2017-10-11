«Ставрополье-СКФУ» одержало первую победу в Суперлиге, обыграв АГУ-«Адыиф»

В матче гандбольной Суперлиги среди женских команд «Ставрополье-СКФУ» на своей площадке победило АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Первая половина игры получилась равной, а во второй «Ставрополье» совершило серьёзный рывок. Итоговый счёт — 30:20 (10:9) в пользу хозяек площадки.



Лучшим голеадором матча стала Елена Стрельцова из «Ставрополья», реализовавшая 7 из 10 бросков. Также отметим Зурету Коблеву, забившую 6 голов после 7 бросков. В составе гостей больше всех голов забила Наталья Ерёмченко, показавшая стопроцентную реализацию — 6 из 6.



«Ставрополье» одержало первую победу за четыре матча и поднялось на седьмую строчку, опередив несколько команд, в том числе АГУ-«Адыиф», за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.