Робиньо признан лучшим игроком сезона в чемпионате России по мини-футболу

Ассоциация мини-футбола России опубликовала список лучших футболистов чемпионата России сезона-2016/17. Победителями в пяти номинациях стали:



Лучший вратарь: Звиад Купатадзе («Газпром-Югра»).

Лучший защитник: Владислав Шаяхметов («Газпром-Югра»).

Лучший нападающий: Эдер Лима («Газпром-Югра»/«Магнус футзал»).

Лучший игрок: Робиньо («Динамо» Московская область/«Бенфика»).

Лучший бомбардир: Эскердинья («Дина»/«Барселона») — 38 голов.



«Наверное, прошлый сезон был для меня не самым удачным в России, хотя серебро в составе национальной сборной страны на чемпионате мира в Колумбии дорогого стоит. В сборной России много прекрасных футболистов, и если бы спросили меня, то пришлось бы долго думать над выбором. И сейчас мне даже как-то неудобно перед ними, потому что каждый из нас полностью отдавал на площадке свои силы и мастерство на мировом первенстве, каждый сделал всё от себя зависящее, чтобы Россия возглавила рейтинг УЕФА. Спасибо руководителям АМФР, российским тренерам, моим партнёрам по российским клубам и сборной, без которых весь мини-футбольный мир вряд ли узнал бы футболиста по имени Робиньо!» — отметил лучший игрок сезона Робиньо.