«Дина» начала выступления в Кубке УЕФА с уверенной победы над «Брезье» в гостях

Московская «Дина» стартовала в групповом раунде Кубка УЕФА по мини-футболу с уверенной победы над «Брезье» из Марибора (Словения) — 5:2.



Благодаря этому результату «Дина» вышла на первое место в группе B, опережая «Мовистар Интер» за счёт большего количества забитых голов. Испанская команда в стартовом матче победила португальскую «Брагу» со счётом 4:1 и в четверг, 12 октября, встретится с «Диной» в Москве.

Футзал. Кубок УЕФА. Групповой раунд. Первый тур



«Брезье» (Словения) — «Дина» (Россия) — 2:5

Реднак, Хорват — Разоренов (2), Погорелов, Крылов, Разуванов.