«Динамо» проиграло белорусской «Столице» в 1-м туре Кубка УЕФА по мини-футболу

Московское «Динамо» не смогло набрать очки в стартовом туре группового раунда Кубка УЕФА по мини-футболу, уступив минской «Столице» — 3:5 (1:1). Отметим, что «Динамо» дважды выходило вперёд и даже вело со счётом 3:1.



«Столица» занимает второе место в группе A, уступая «Кайрату» из Казахстана по разнице голов. «Кайрат» разгромил итальянскую «Пескару» со счётом 5:1.



Свой следующий матч «Динамо» проведёт дома против «Кайрата» в четверг, 12 октября. 14 октября москвичи сыграют на выезде с «Пескарой».



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«Столица» (Беларусь) — «Динамо» (Россия) — 5:3



Бруно Сантьяго, Черник, Горбенко, Грицина, Ольшевский — Орлов (2), Поглазов.