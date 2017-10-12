Колобков: Родченков делает заявления как будто из научно-фантастических романов

Министр спорта РФ Павел Колобков в эфире «Спорт FM» рассказал о своём отношении к Григорию Родченкову, выступавшим с различными заявлениями и якобы разоблачениями в отношении допинговой системы в России после того, как покинул страну.



«Родченков ведет колонку в американской газете, снимает фильмы, он медийный. Хотя у нас он не хотел быть медийным. Весь мир привык к его заявлениям, он делает интересные выводы, использует интересные литературные обороты. Смотришь на это как на научно-фантастический роман», — сказал Колобков.