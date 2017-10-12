Автобус с украинскими самбистами перевернулся по пути на юниорский ЧМ

Автобус, в котором находились около 40 украинских самбистов и тренеров, перевернулся на скользкой дороге в 17 км от населённого пункта Воловец Закарпатской области, сообщает «Страна». Спортсмены направлялись на юниорский чемпионат мира в Нови-Сад (Сербия), который пройдёт с 12 по 16 октября.

Автобус занесло на повороте, и он перевернулся на правый бок. Удар пришёлся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса. Пострадали пять спортсменов, получившие ушибы и ссадины. Им была оказана помощь на месте.