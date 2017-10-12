Трамп: Каперника стоило сразу же отстранить за неуважение к гимну

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой конфликт с игроком НФЛ Колином Каперником, который в прошлом сезоне при исполнении национального гимна США перед каждой игрой опускался на одно колено в знак протеста против полицейской жестокости и расовой несправедливости.

«Я видел это и считаю, что действия Каперника ужасны. После этого всю эту историю стали раздувать ещё больше. Думаю, НФЛ должна была отстранить его на одну игру за неуважение к гимну, и такого не повторилось бы. Затем его можно было дисквалифицировать на два матча, а потом и до конца сезона, если бы он вновь сделал это. Никаких проблем не было бы», — сказал Трамп в эфире Fox News.