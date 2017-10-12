Сборная Украины после ДТП продолжила путь на юниорский чемпионат мира по самбо

Юниорская сборная Украины по самбо, попавшая в ДТП по дороге на чемпионат мира в Нови-Сад (Сербия), после оказания помощи вновь отправилась в путь, сообщает официальный сайт губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

Автобус со спортсменами занесло на повороте, и он перевернулся на правый бок. Удар пришёлся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса. Пострадали пять спортсменов. Они получили ушибы и ссадины.

«Команда сборной юниоров Украины по самбо, которая в ночь на четверг попала в аварию, после оказания медицинской помощи выехала в Сербию, чтобы принять участие в чемпионате мира», — говорится в сообщении.