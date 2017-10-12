Федеральный совет Швейцарии отложил решение о поддержке заявки Сьона на ОИ-2026

Федеральный совет Швейцарии отложил принятие решения о поддержке Сьона в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, так как не был окончательно решён вопрос бюджетного финансирования, сообщает Inside the Games.

В апреле НОК Швейцарии ратифицировал выдвижение Сьона в качестве кандидата на проведение зимних Игр.

В докладе главы заявочного комитета Сьона-2026 Жан-Филиппа Роша говорится, что расходы на проведение Олимпиады составят $ 1,91 млрд, а из бюджета потребуется выделить $ 1,04 млрд. По прогнозам, доходы могут составить $ 1,39 млрд.