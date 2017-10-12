Шибаев будет единственным представителем России на КМ по настольному теннису

Александр Шибаев будет единственным представителем России на Кубке мира по настольному теннису, который пройдёт в Льеже (Бельгия) с 20 по 22 октября, сообщает официальный сайт Международной федерации настольного тенниса.

В женском турнире, который пройдёт с 27 по 29 октября в Маркеме (Канада), Россия представлена не будет.

В мужском и женском турнирах примут участие по 20 спортсменов.

27-летний Александр Шибаев является трёхкратным призёром чемпионатов Европы (в командном турнире и парном разряде).