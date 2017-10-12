Лукин: ПКР выполнил практически все критерии МПК, которые зависят от нас

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил, что организация выполнил почти все критерии Международного паралимпийского комитета для восстановления своего членства. В сентябре МПК продлил отстранение ПКР и разрешил российским паралимпийцам проходить отбор на Игры-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Мы выполнили практически все критерии, которые зависят от нас. А их было много. И есть три-четыре, выполнение которых зависит не от нас. В ноябре в МПК будет комиссия работать, надо до середины ноября выполнить критерии», — приводит слова Лукина «Р-Спорт».