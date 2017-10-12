Колобков: наша задача — создание лучшей в мире антидопинговой системы

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился планами о введении в стране мощной антидопинговой системы.



«Создание лучшей в мире антидопинговой системы — наша задача. Мы работаем с регионами, ежемесячно проводим с их представителями семинары. Эта работа должна вестись и на уровне федераций. Для представителей зимних видов спорта она особенно актуальна. Два года назад федерация тяжёлой атлетики была лишена аккредитации на полгода. Сейчас мы внимательно смотрим за их работой.



Впервые на государственном уровне утверждён план по борьбе с допингом. Минспорта реализует несколько дорожных карт по реформированию нашей антидопинговой комиссии. Работа оценивается положительно. Федерации должны создать отделы и назначить ответственных по борьбе с допингом. Вместе мы создадим лучшую систему по борьбе с допингом», — передаёт слова Колобкова с заседания независимой общественной антидопинговой комиссии корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.