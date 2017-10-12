Колобков: надеюсь, совет ВАДА оценит проведённую нами за два года работу

Министр спорта РФ Павел Колобков после заседания независимой общественной антидопинговой комиссии выразил надежду на положительное решение совета ВАДА 24 октября по поводу восстановления прав российских спортсменов, а также поделился ожиданиями от работы российской антидопинговой организации.



«Все необходимые документы мы предоставили, дали разъяснения в полном объёме. На протяжении двух лет мы работали с дорожной картой. Уверен, что в совете ВАДА работают профессионалы, представители спортивного движения и государств. Надеюсь, что они оценят проведённую нами работу. 24 октября состоится заседание комиссии. Надеемся на его положительные итоги.



Чипирование спортсменов? С этим можно очень далеко зайти. Например, животных чипируют, чтобы их было легче найти. На комиссии мы обсуждали образование и культуру. Это основные принципы антидопинговой политике в мире. А репрессивные вопросы, которые не соответствуют правам человека, являются неприемлемыми для цивилизованного мира.



За тестирование всех спортсменов, которые будут участвовать на Олимпийских играх, отвечает международная федерация. Они тестируются и будут продолжать это делать во время международных соревнований, на этапах Кубка мира в соответствии со своими регламентами.



Российской антидопинговой организацией предусмотрено достаточно средств на тестирование. Они смогут профинансировать и взять порядка 6 тыс. допинг-проб. Все наши федерации готовы заключать соглашения с международными о дополнительных тестированиях для соблюдения возможных требований иностранных коллег. Процесс осуществляется прозрачно и понятно. Никаких сомнений в этом у нас нет», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.