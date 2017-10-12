«Динамо» разгромно проиграло «Кайрату» во 2-м туре Кубка УЕФА по мини-футболу

Московское «Динамо» проиграло второй матч подряд на групповом раунде Кубка УЕФА по мини-футболу. После поражения во встрече с минской «Столицей» со счётом 3:5 москвичи потерпели разгромное поражение в матче с «Кайратом» из Казахстана — 2:7.



«Кайрат» лидирует в группе A с двумя победами и разницей голов 12-3. «Динамо», соответственно, занимает последнее место. 14 октября москвичи сыграют с «Пескарой».



Футзал. Кубок УЕФА. Групповой раунд. Второй тур. Минск



«Динамо» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:7 (1:2)

Карпюк, Орлов — Тайнан (3), Тайеби (2), Есенаманов (2).