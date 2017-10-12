«Дина» всухую проиграла «Мовистар Интеру» в Кубке УЕФА по мини-футболу

После уверенной победы над словенским «Брезье» (5:2) московская «Дина» всухую проиграла фавориту группы B Кубка УЕФА по мини-футболу, клубу «Мовистар Интер» из Испании, — 0:4. Для «Мовистара» это вторая уверенная победа подряд. Накануне испанцы победили португальскую «Брагу» со счётом 4:1.



«Дина» находится на втором месте с тремя очками и 14 октября сыграет как раз с «Брагой».



Футзал. Кубок УЕФА. Групповой раунд. Второй тур



«Дина» (Россия) — «Мовистар Интер» (Испания) — 0:4 (0:1)



Элисандро (2), Пола, Гадейя.