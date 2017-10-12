Федерация гребного спорта России дисквалифицировала Варфоломееву на два года

Российское антидопинговое агентство объявило, что Федерация гребного спорта России дисквалифицировала Наталью Варфоломееву на два года за нарушение антидопинговых правил.



«Федерация гребного спорта России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение о дисквалификации спортсменки Варфоломеевой Натальи на два года за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 17 августа 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.