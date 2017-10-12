«СКА-Нефтяник» победил «Сандвикен» на групповом этапе КМ по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» добился победы в матче со шведским «Сандвикеном», проходившем в рамках первого тура группового этапа Кубка мира среди клубных команд по хоккею с мячом.



Победив со счётом 4:3, «СКА-Нефтяник» вышел на первое место в группе D, опередив шведский «Сириус» по дополнительному показателю — количеству забитых мячей. Именно «Сириус» станет соперником «СКА» в следующем матче, который состоится в пятницу. Отметим, что последний клуб этой группы, «Ванерсборг», также представляет Швецию.



Ранее в группе C «Уральский трубник» из Первоуральска сыграл вничью со шведским «Боллнасом» — 2:2. В этой группе лидирует шведский «Бруберг», разгромивший финскую «Вейтерю» со счётом 6:2.