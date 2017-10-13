Капитан «Байкал-Энергии»: в матче с «Вёстеросом» на поле пластались все ребята

Капитан ХКМ «Байкал-Энергия» Максим Гавриленко прокомментировал победу над шведским «Вёстеросом» со счётом 3:1 в матче группового этапа клубного Кубка мира по хоккею с мячом.

«Мы целенаправленно готовились к этому матчу и понимали, что если будем биться все вместе, то добьёмся положительного результата. Так и получилось. На поле пластались все ребята, и никто не жалел себя.

Если бежать сломя голову вперёд, сегодня никого не обыграешь. А тем более команду, которая является действующим обладателем Кубка мира. Поэтому нашей задачей было выдержать выбранную тактику на протяжении всех 60 минут против «Вёстероса». Как видите, задуманное нам удалось. В какой-то момент мы всей командой поверили, что не отдадим этот матч. Плюс — уверенно сыграли в защите. Я рад, что нам удалось дотерпеть.

Хочу от лица команды сказать огромное спасибо нашим болельщикам. И тем, которые были на трибуне до полуночи, и тем, кто не спал в Иркутске в шесть утра. Мы знаем, как они за нас переживают и постараемся порадовать их в Сандвикене», — приводит слова Гавриленко пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.