Bronenosec Sailing Team идёт шестой на старте The Nations Trophy

На Мальорке стартовали новые международные соревнования по парусному спорту — The Nations Trophy. В регате принимают участие монотипные классы яхт от верфи Nautor's Swan. Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team по итогам четырёх гонок в классе ClubSwan50 занимает шестое место. Ещё одна российская команда Skorpios располагается на восьмой позиции.



Лидером является немецкая команда Niramo.

Участие в соревнованиях принимают около 30 экипажей. The Nations Trophy завершится 14 октября.