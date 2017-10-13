Полищук и Вахнов лидируют после короткого танца на этапе юниорского ГП в Италии

В Больцано (Италия) стартовал седьмой этап юниорского этапа Гран-при. После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар россияне занимают два первых места. Лидируют Софья Полищук и Александр Вахнов. Вторыми идут Арина Ушакова и Максим Некрасов.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Седьмой этап. Больцано
Танцевальные пары. После короткой программы
1. Софья Полищук / Александр Вахнов (Россия) – 61,44.
2. Арина Ушакова / Максим Некрасов (Россия) – 61,07.
3. Алисия Фабри / Клаудио Пьетрантонио (Канада) – 57,28.