Синицина и Кацалапов лидируют после короткого танца на втором этапе Кубка России

В Йошкар-Оле стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях танцевальных пар лидируют Виктория Синицина и олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Вторыми идут Влада Соловьёва и Юрий Власенко, третьими – Людмила Сосницкая и Павел Головишников.
Фигурное катание. Второй этап Кубка России. Йошкар-Ола
Танцевальные пары. После короткой программы
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) – 74,00.
2. Влада Соловьёва / Юрий Власенко (Москва) – 62,02.
3. Людмила Сосницкая / Павел Головишников (Москва) – 55,82.