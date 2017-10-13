Фигуристка Губанова победила на Кубке Ниццы, Талалайкина — вторая

Во Франции проходит международный турнир по фигурному катанию – Кубок Ниццы. В соревнованиях юниорок победу одержала 14-летняя российская фигуристка Анастасия Губанова. Второй результат продемонстрировала её 15-летняя соотечественница Мария Талалайкина. Тройку призёров замкнула представительница Италии Алессия Торнаги.
Фигурное катание. Международный турнир «Кубок Ниццы». Франция. Юниорки
1. Анастасия Губанова (Россия) – 188,30.
2. Мария Талалайкина (Россия) – 146,45.
3. Алессия Торнаги (Италия) – 146,39.