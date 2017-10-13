Чех: Уоррер изменил мировоззрение ребят из Академии парусного спорта

В Анапе завершился тренировочный сбор спортсменов класса «49-й», главной целью которого являлась подготовка к чемпионату России. О прошедшем сборе и опыте работы представителей Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга с олимпийским чемпионом датчанином Йоннасом Уоррером рассказала тренер Варвара Чех.

«У нас в Сочи совсем скоро, 15 октября, стартует чемпионат России в олимпийских классах, который в этом году, возможно, станет самым представительным за всю историю класса — впервые планируется участие аж 14 экипажей. Академию будут представлять экипажи Судакова/Москвичёва, Боровкова/Каравана, Ганеева/Банаяна и лидеры сборной Гайдаенко/Носов и Чех/Зотов. Собственно, главной целью сбора и являлась подготовка к чемпионату всех ведущих гонщиков.

Формально наш сбор стартовал 25 сентября, но из-за плохих погодных условий — 30-узлового норд-оста — тренировки на воде начались только 30 сентября. Впрочем, и до этого спортсмены не скучали — много занимались общей физической подготовкой, которая в нашем классе очень важна.

Не так давно в Яхт-клубе Санкт-Петербурга у нас проходил сбор с олимпийским чемпионом в классе 49-й датчанином Йоннасом Уоррером, на котором он показал, как настраивать лодку, чтобы идти максимально быстро, поделился многими своими секретами, можно сказать, в каких-то вопросах изменил мировоззрение наших ребят. Но всё-таки теория теорией, а практика практикой, и Чёрное море — отличное место, чтобы осенью тренироваться и оттачивать мастерство хождения на 49-х. Наши лидеры — Чех/Зотов и Гайдаенко/Носов — в первую очередь занимались тонкими настройками лодок, старались развивать максимально возможную скорость на всех курсах. Молодые экипажи много тренировали старты, мы провели большое количество тестовых гонок (больше 20). Для молодёжи, которая занимается первый год или чуть больше, большая волна и сильный ветер были в новинку, поэтому для них сбор стал полезной школой в преддверии чемпионата.

Сейчас мы перебираемся в Сочи и продолжим подготовку там, надеемся, что она принесёт свои плоды и позволит всем нашим экипажам успешно выступить на чемпионате», — сказала Чех.

Чемпионат России в олимпийских классах стартует в Сочи 15 октября.