До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чех: Уоррер изменил мировоззрение ребят из Академии парусного спорта

13 октября 2017, пятница. 11:51 Другие

В Анапе завершился тренировочный сбор спортсменов класса «49-й», главной целью которого являлась подготовка к чемпионату России. О прошедшем сборе и опыте работы представителей Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга с олимпийским чемпионом датчанином Йоннасом Уоррером рассказала тренер Варвара Чех.

«У нас в Сочи совсем скоро, 15 октября, стартует чемпионат России в олимпийских классах, который в этом году, возможно, станет самым представительным за всю историю класса — впервые планируется участие аж 14 экипажей. Академию будут представлять экипажи Судакова/Москвичёва, Боровкова/Каравана, Ганеева/Банаяна и лидеры сборной Гайдаенко/Носов и Чех/Зотов. Собственно, главной целью сбора и являлась подготовка к чемпионату всех ведущих гонщиков.

Формально наш сбор стартовал 25 сентября, но из-за плохих погодных условий — 30-узлового норд-оста — тренировки на воде начались только 30 сентября. Впрочем, и до этого спортсмены не скучали — много занимались общей физической подготовкой, которая в нашем классе очень важна.

Не так давно в Яхт-клубе Санкт-Петербурга у нас проходил сбор с олимпийским чемпионом в классе 49-й датчанином Йоннасом Уоррером, на котором он показал, как настраивать лодку, чтобы идти максимально быстро, поделился многими своими секретами, можно сказать, в каких-то вопросах изменил мировоззрение наших ребят. Но всё-таки теория теорией, а практика практикой, и Чёрное море — отличное место, чтобы осенью тренироваться и оттачивать мастерство хождения на 49-х. Наши лидеры — Чех/Зотов и Гайдаенко/Носов — в первую очередь занимались тонкими настройками лодок, старались развивать максимально возможную скорость на всех курсах. Молодые экипажи много тренировали старты, мы провели большое количество тестовых гонок (больше 20). Для молодёжи, которая занимается первый год или чуть больше, большая волна и сильный ветер были в новинку, поэтому для них сбор стал полезной школой в преддверии чемпионата.

Сейчас мы перебираемся в Сочи и продолжим подготовку там, надеемся, что она принесёт свои плоды и позволит всем нашим экипажам успешно выступить на чемпионате», — сказала Чех.

Чемпионат России в олимпийских классах стартует в Сочи 15 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фото
Новости. Другие
13 октября 2017, пятница
11:51 Чех: Уоррер изменил мировоззрение ребят из Академии парусного спорта
10:56 Розенберг поработал со сборной РФ по прыжкам в воду на сборе в Сочи
10:46 Самойлов — первый после короткой программы на этапе юниорского ГП в Больцано
10:35 Вяльбе: травма Устюгова не новая, но запущенной её не назвать
10:11 Фигуристка Губанова победила на Кубке Ниццы, Талалайкина — вторая
10:10 Синицина и Кацалапов лидируют после короткого танца на втором этапе Кубка России
10:05 Полищук и Вахнов лидируют после короткого танца на этапе юниорского ГП в Италии
09:23 ВАДА опубликовало антидопинговые правила МОК на Олимпиаду-2018
09:02 Bronenosec Sailing Team идёт шестым на старте The Nations Trophy
03:30 Капитан «Байкала-Энергии»: в матче с «Вёстеросом» на поле пластались все ребята
01:55 «Байкал-Энергия» обыграл «Вёстерос», «Енисей» и «Лидчёпинг» разошлись миром
01:47 Соперником сборной России по кёрлингу в 1/8 финала чемпионата мира будет Израиль
01:06 FIS может сократить длину этапов мужской эстафеты, которая не менялась 80 лет
00:44 «Красный Яр» выиграл Кубок России по регби-7 среди женских команд
12 октября 2017, четверг
23:24 «СКА-Нефтяник» победил «Сандвикен» на групповом этапе КМ по хоккею с мячом
21:30 Федерация гребного спорта России дисквалифицировала Варфоломееву на два года
20:38 «Дина» всухую проиграла «Мовистар Интеру» в Кубке УЕФА по мини-футболу
20:21 «Динамо» разгромно проиграло «Кайрату» во 2-м туре Кубка УЕФА по мини-футболу
19:37 Беннетт вновь выиграл этап «Тура Турции»
18:56 Смирнов: спорт не может быть полигоном для тестирования медицинских достижений
18:49 Колобков: надеюсь, совет ВАДА оценит проведённую нами за два года работу
18:42 Жуков: спорт должен приносить всем радость. Чипирование спортсменов — глупость
18:37 Смирнов: ЮНЕСКО ставит в пример политику России в отношении допинга
18:31 Колобков: наша задача — создание лучшей в мире антидопинговой системы
18:24 Жуков: ни у кого в мире не должно возникать сомнений в чистоте нашей команды
17:54 В Норвегии обнаружили сходство нацистской символики и формы горнолыжников
17:12 Лукин: ПКР выполнил практически все критерии МПК, которые зависят от нас
17:03 Жуков: в ноябре обещали точно дать ответ на вопрос о допуске РФ на ОИ-2018
16:33 Шипулин: моя жена и наш сын вдохновляют меня быть тем, кем я являюсь
15:38 В декабре ОКР запустит телеканал «Команда России»
15:35 Сборная РФ по кёрлингу выиграла все матчи в группе на ЧМ среди смешанных команд
14:51 Шибаев будет единственным представителем России на КМ по настольному теннису
14:31 Саночники Иванова и Горбацевич выиграли контрольные старты в Сочи
14:20 ГД в 1-м чтении приняла законопроект о санкциях тренерам за допинговые нарушения
12:58 Федеральный совет Швейцарии отложил решение о поддержке заявки Сьона на ОИ-2026
12:03 Фетисов избран спецпредставителем Госдумы по вопросам развития спорта
11:28 Сборная Украины после ДТП продолжила путь на юниорский чемпионат мира по самбо
10:36 Отец велогонщика приговорён к 10 месяцам тюрьмы за перенос заграждения на гонке
09:47 Трамп: Каперника стоило сразу же отстранить за неуважение к гимну
09:31 Автобус с украинскими самбистами перевернулся по пути на юниорский ЧМ
09:08 Ушёл из жизни пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Теняков
09:03 Команда Липавского выиграла чемпионат России по матчевым гонкам
04:56 Колобков: Родченков делает заявления как будто из научно-фантастических романов
00:13 «Динамо» проиграло белорусской «Столице» в 1-м туре Кубка УЕФА по мини-футболу
11 октября 2017, среда
23:50 «Дина» начала выступления в Кубке УЕФА с уверенной победы над «Брезье»
Все новости RSS
Партнерский контент