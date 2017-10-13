Родионенко — о травме Мельниковой: не можешь терпеть боль — уступи место

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила недовольство выступлением Ангелины Мельниковой в вольных упражнениях на чемпионате мира в Монреале. Она не смогла пробиться в финал соревнований.

«В финале вольных упражнений россиянки не выступали — не смогли попасть в восьмёрку сильнейших по итогам квалификации. Здесь мы рассчитывали на серебряного призёра Олимпиады в команде Ангелину Мельникову, сильную и авторитетную многоборку. У неё была проблема с голеностопом — микротравма, полученная за считанные дни до отъезда на чемпионат. Все, в том числе и она, надеялись, что к старту всё пройдёт и забудется. Но, похоже, она побаивается болевых ощущений, и это мешало ей выполнять отталкивания ногами в полную силу. Я считаю так: не можешь терпеть боль — уступи место в команде другому. Впрочем, не буду делать скоропалительные выводы. Разберёмся во всём позднее. Есть ещё одно обстоятельство: Ангелина тяжело переносит акклиматизацию», — цитирует Родионенко «Стадион».