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Санно-бобслейная трасса в Сочи прошла процедуру сертификации IBSF

13 октября 2017, пятница. 14:40 Другие

Олимпийская санно-бобслейная трасса в Сочи прошла процедуру сертификации Международной федерации бобслея и скелетона, сообщает официальная страница Федерации бобслея России в «Фейсбуке». Участие в инспекции приняли глава комитета по трассам IBSF Джакомо Дариц и член комитета, генеральный секретарь Федерации бобслея и санного спорта Германии Томас Шваб.

«Увиденное не просто удовлетворило, а поразило их. Специалисты сказали, что для них — это один из самых простых рабочих визитов за последнее время. Вместо серьёзных проблем они обнаружили два небольших недочёта, которые можно устранить всего за несколько часов работы. Вскоре комиссия пришлёт на адрес федерации новый акт омологации, который будет действовать в течение пяти лет», — говорится в сообщении.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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13 октября 2017, пятница
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