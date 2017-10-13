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Карелин и Исинбаева дадут урок мотивации на Всемирном фестивале молодёжи

13 октября 2017, пятница. 16:21 Другие

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России, депутат Госдумы РФ Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева примут участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт 15-22 октября в Сочи. Герои спорта выступят в мотивирующей сессии «От мысли к действию: легенды вдохновляют», которая состоится 17 октября.

«Герои спорта на личном примере расскажут участникам фестиваля универсальный алгоритм достижения успеха в любой жизненной сфере. Что является первым шагом к успеху, как не ошибиться в наставнике, выдержать удары судьбы, избежать эйфории и реализовать себя в новом большом деле — вот актуальные вопросы для молодёжи всего мира. Поэтому дискуссия с легендами спорта будет сильнейшей мотивирующей сессией», — отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

В сессии также примут участие двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Юмилка Руис (Куба), четырёхкратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, победитель Олимпиады-2016 в метании молота Дильшод Назаров (Таджикистан), управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги, двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов, член паралимпийской сборной России по плаванию, телеведущий Дмитрий Игнатов. Модератором дискуссии будет генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Алексей Морозов Елена Исинбаева
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13 октября 2017, пятница
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