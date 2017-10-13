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Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «СГАУ-Саратов» — «Динамо»

13 октября 2017, пятница. 17:27 Другие

13 октября в очередном матче регулярного чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «СГАУ-Саратов» на своей площадке примет астраханское «Динамо». На данный момент саратовские гандболисты одержали только одну победу в четырёх матчах текущего национального первенства, обыграв московский УОР № 2 со счётом 31:27. Бело-голубые также одержали одну победу, но в пяти матчах, обыграв «Сунгуль» (39:30).

Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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