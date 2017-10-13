Вице-премьер РФ Дворкович пошутил, что мог сломать руку во время игры в шахматы

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Об этом он рассказал журналистам в Воронеже. Вице-премьер вышел отвечать на вопросы прессы с шиной на руке.



«Спорт. Перелом, к сожалению, пришлось сделать операцию. Всё будет нормально, всё хорошо», — ответил он журналистам, поинтересовавшимся, что произошло.



На вопрос, получил ли он травму во время футбольного матча, Дворкович отметил, что уже не помнит: «Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы».