Гандболисты «Пермских медведей» одержали 3-ю победу в ЧР, обыграв СКИФ

«Пермские медведи» одержали третью победу в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Медведи» с минимальным преимуществом обыграли краснодарский СКИФ – 32:31. Самым результативным в составе хозяев стал Юрий Орлов, забивший 9 мячей. 7 раз отличился Дмитрий Гунько, 6 – Юрий Пищухин. А лучшим бомбардиром матча стал левый крайний СКИФа Сергей Николаенков, 11 раз поразивший ворота пермского клуба.

Для гостей поражение стало вторым в текущем национальном первенстве.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Пермские медведи» — СКИФ (Краснодар) – 32:31 (18:11).

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