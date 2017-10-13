«СГАУ-Саратов» обыграл «Динамо» в гандбольной Суперлиге

Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» одержал вторую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке саратовская команда обыграла астраханское «Динамо» со счётом 34:30. В составе хозяев по 7 раз отличились Ян Ковалёв и Денис Афонин. У гостей столько же мячей забил Евгений Кохан.

Для гостей поражение стало пятым в текущем национальном первенстве.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«СГАУ-Саратов» — «Динамо» (Астрахань) — 34:30 (15:16).

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